70 años de las Cajas Populares en México

Por sus obras serán recordados

José Guadalupe Armenta Martínez

El 12 de octubre de 1951 nació en la ciudad de México, antes DF, la primer Caja Popular promovida por el Secretariado Social Mexicano en la persona de su director. el Padre Pedro Velázquez Hernández, conocido como el apóstol de la justicia.





Su hermano, el también sacerdote Manuel Velázquez Hernández escribió “la vida pública del P. Velásquez abarca toda una época de esa historia, la época posterior al conflicto religioso y de un incipiente despertar social de los cristianos en busca de su ubicación en las tareas de la construcción de la justicia en el país. Comienza su vida de pública actuación como Director del Secretariado Social Mexicano, casi con la pacificación política del período avilacamachista y, por lo tanto, con los albores del industrialismo, y del desarrollismo que trajo al país una prosperidad global pero que concentró la riqueza en manos de pocos,” *

* tomada del libro: “Pedro Velázquez H. Apóstol de la justicia, escrito por Manuel Velázquez H.”





El Padre Pedro Velázquez puso la primer piedra de los cimientos para la construcción del Movimiento Nacional de Cajas Populares en México, teniendo 3 ejes centrales, el Ahorro, el Préstamo y la Educación que a la fecha integra a 10 millones de Mexicanos, presente en casi toda la República Mexicana.





A pesar de haber sido un gran estudiante, siempre se asumió como un promotor, una personas que motivaba y ayudaba a que las personas participaran en los diferentes grupos de la Iglesia, grupo juvenil, acción católica, o en el trabajo con los sacerdotes. Lo importante era promover que los hombres y mujeres fueran medios de verdadera promoción colectiva.





En León llegan las cajas populares a finales de los años 50´s, siendo la Caja JOL-GUA-BER que significa: Juventud Obrera Leonesa-Guadalupana- San Juan Berchmans (Santo Jesuita) y posteriormente la Caja Popular San Nicolás y la Caja Popular Coecillo.





Como se puede ver, estas organizaciones surgen en las colonias más pobres en esa época, siendo el año de 1960 cuando apenas se estaban poblando y que las personas llegaban a esta tierra con la esperanza de una mejor vida.





En la actualidad existen diversas formas de organizarse para poder tener un buen vivir, a través del ahorro podrán obtener un préstamo que les ayude a comprar los artículos necesarios para una vida digna, sin carencias, pero también una oportunidad de financiamiento para la realización de un proyecto productivo que les permita trabajar por un salario justo.





La organización social tiene grandes beneficios, es una forma de lograr ese sueño que todas las personas tienen para salir adelante, hacer lo que les gusta y que los lleve a la satisfacción y cumplimiento de metas, para la manutención de su familia.





Pensamiento del Padre Pedro Velázquez:

“Se le tiene miedo a “lo social”, porque se le tiene miedo a la realidad del hombre. Se le tiene miedo al “temporalismo”, al “activismo”, al “clericalismo”... todo lo que es posible cuando no hay reflexión teológica ni realismo sociológico. Resulta más cómodo moverse en el campo de las esencias y de lo espiritual “puro” que no existe. Pero toda esta resistencia carece de sentido, después del Concilio y después de la Exhortación de SS. Paulo VI al Episcopado Latinoamericano en el X Aniversario de CELAM.”





Recordemos ese grito emancipador de las Cajas Populares:

“Por un capital en manos del Pueblo”





E-correo: cosucoop_presi@infinitummail.com

Presidente del Consejo Superior del Cooperativismo